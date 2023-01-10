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Происшествия
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Оккупанты обстреляли три района Харьковской области

Оккупанты обстреляли три района Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За минувшие сутки враг продолжал обстреливать мирное население пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области", - отметил Синегубов.

За сутки враг обстреливал населенные пункты: Купянск, Стрелеча, Двухлетняя, Кисловка, Котляровка и другие. В Двухлетнем ранении получил и был госпитализирован 43-летний мужчина.

Также 9 января около 9:00 утра оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в пгт Шевченково Купянского района. В результате обстрела, к сожалению, погибли 2 женщины. Еще 6 человек получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Ее состояние медики сейчас оценивают как средней тяжести.

Автор:
Светлана Манько