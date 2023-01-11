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Оккупанты обстреляли Харьков: попали в склад пиротехники, которая начала детонировать
Российские оккупационные войска вечером 10 января обстреляли Харьков и попали в склад пиротехники, в результате чего она начала детонировать.
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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий", - отметил он.
По его словам, обошлось без потерпевших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что был еще один прилет в Киевском районе города. По предварительной информации – без пострадавших и разрушений.