Оккупанты обстреляли Харьков: попали в склад пиротехники, которая начала детонировать

Российские оккупационные войска вечером 10 января обстреляли Харьков и попали в склад пиротехники, в результате чего она начала детонировать.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий", - отметил он.

По его словам, обошлось без потерпевших.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что был еще один прилет в Киевском районе города. По предварительной информации – без пострадавших и разрушений.