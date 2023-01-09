Оккупанты обстреляли Харьковщину: разрушен частный жилой дом

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За минувшие сутки враг из артиллерии, танков и минометов вел обстрелы населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов", - отметил он.

В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Милово, Первомайское и другие населенные пункты области.

В Купянске в результате вражеских ударов повреждены хозяйственные постройки, произошел пожар. В с. Волчанские Хутора Чугуевского района из-за обстрелов разрушен частный жилой дом.

По словам главы области, в течение суток пострадавшие от вражеских обстрелов не зафиксированы.

Напомним, за сутки 7 января были атакованы город Мерефа, Чугуевский и Купянский районы Харьковской области.