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Оккупанты обстреляли Ямполь в Донецкой области, есть раненые
Российские оккупационные войска в среду, 7 декабря, ударили кассетными боеприпасами по Ямполю Донецкой области, в результате чего есть раненые.
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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Под обстрелом оказалась центральная площадь города и админздание. Во время обстрела местные жители получали гуманитарную помощь", – отметил он.
По его словам, в результате обстрела ранены три человека, им оказывают медицинскую помощь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что военные Российской Федерации 7 декабря открыли огонь по Курахово Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые среди мирных жителей.