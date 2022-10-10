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Оккупанты обстреляли Запорожье: разрушен целый подъезд
Армия страны-агрессора продолжает террор мирного населения Запорожья. Ночью оккупанты выпустили по городу 10 ракет.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Очередная вражеская атака! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов", – отметил он.
В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям предоставляется необходимая помощь", - подчеркнул Старух.
Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, оккупанты снова ударили по жилищной инфраструктуре города.
"Снова разрушен целый подъезд. В доме возник пожар. На месте работают соответствующие службы", - отметил Куртев.
По его словам, к сожалению, есть пострадавшие.
"Россия снова убивает мирных спящих запорожцев. Россия – страна-террорист", - заметил Куртев.
Отметим, что в ночь на 9 октября российские военные повторно обстреляли Запорожье. В настоящее время известно о 17 погибших.
А утром 7 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате обстрелов погибли 18 человек.