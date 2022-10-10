Оккупанты обстреляли Запорожье: разрушен целый подъезд

Армия страны-агрессора продолжает террор мирного населения Запорожья. Ночью оккупанты выпустили по городу 10 ракет.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Очередная вражеская атака! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов", – отметил он.

В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

"На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям предоставляется необходимая помощь", - подчеркнул Старух.

Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, оккупанты снова ударили по жилищной инфраструктуре города.

"Снова разрушен целый подъезд. В доме возник пожар. На месте работают соответствующие службы", - отметил Куртев.

По его словам, к сожалению, есть пострадавшие.

"Россия снова убивает мирных спящих запорожцев. Россия – страна-террорист", - заметил Куртев.

Отметим, что в ночь на 9 октября российские военные повторно обстреляли Запорожье. В настоящее время известно о 17 погибших.

А утром 7 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате обстрелов погибли 18 человек.