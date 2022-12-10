Оккупанты продолжают обстреливать Никопольщину: четверо раненых

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 10 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь на Никопольщине снова прошла под обстрелы тяжелой артиллерии врага. Россияне ударили по двум общинам - Никопольской и Марганецкой", - отметил Резниченко.

По его словам, больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей.

"Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Муж и жена лечатся дома", - сообщил Резниченко.

Еще два человека - 72-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести.

В городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

В Марганецком обществе жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 9 декабря снова направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Оккупанты накрыли огнем Мировскую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.