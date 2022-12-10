- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты продолжают обстреливать Никопольщину: четверо раненых
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 10 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь на Никопольщине снова прошла под обстрелы тяжелой артиллерии врага. Россияне ударили по двум общинам - Никопольской и Марганецкой", - отметил Резниченко.
По его словам, больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Муж и жена лечатся дома", - сообщил Резниченко.
Еще два человека - 72-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести.
В городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.
В Марганецком обществе жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, российские оккупационные войска ночью 9 декабря снова направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Оккупанты накрыли огнем Мировскую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.