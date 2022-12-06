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Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину: погиб мужчина
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, под артиллерийскими обстрелами оккупантов снова Чугуевский, Харьковский и Купянский районы.
Синегубов добавил, что к сожалению, в результате обстрелов россиян в селе Обуховка в Купянском районе погиб 68 человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также есть повреждения частных домовладений, хозяйственных построек, складских помещений.
"Добровольная эвакуация из Купянщины в более безопасные места области продолжается. Местные власти совместно с волонтерами эвакуировали уже 217 человек, еще 68 заявок в работе", - подчеркнул Синегубов.
Напомним, утром 5 декабря оккупанты ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. Погибла женщина.