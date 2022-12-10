Оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Харьковщины

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковщины, которые расположены недалеко от линии столкновения и границы с РФ. В течение суток из артиллерии и минометов были обстреляны районы населенных пунктов Купянск, Золочев, Двуречная, Стрелка, Берестово и других", - отметил он.

По его словам, в Купянске в результате обстрелов произошел пожар на складских помещениях. В Золочеве повреждено админздание, а в Золочевской общине – объект инфраструктуры.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Кроме того, продолжаются работы по разминированию. За сутки обезврежены 122 взрывоопасных предмета.

Напомним, оккупанты в ночь на 8 декабря выпустили ракеты С-300 по Купянску.