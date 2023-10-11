Оккупанты пытаются оттянуть украинские силы от Работиного, – ISW

Российские оккупанты 9 октября начали локализованные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Вероятно, целью захватчиков является отведение украинских сил от района Работиного Запорожской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 10 октября.

Расположение Работиного. Фото: скриншот / Deepstate

Отмечается, что враг активизировался на северо-западе от Авдеевки в районе Очеретино, Тоненького, Бердичев и юго-западнее Авдеевки на линии Водяное-Опытное. Также войска РФ атаковали юго-западнее Орехова на линии Пятихатки-Жеребянки.

Украинский Генеральный штаб подтвердил, что до трех российских батальонов совершили атаку в направлении Авдеевки. Аналитики ISW наблюдали кадры боев в этом районе, но не видели никаких подтверждений продвижения россиян на момент написания отчета.

В Институте считают, что для оцепления Авдеевки, одного из наиболее укрепленных районов линии фронта в Донецкой области, России, вероятно, понадобится больше сил, чем она выделяет для усилий на линии Авдеевка-Донецк.

Как добавили в ISW, за последние полтора года российские войска проводили жесткие наступательные операции для относительно минимальных территориальных достижений вблизи Авдеевки. Российское военное командование, возможно, отдает себе отчет, что попытка захватить город потребует большего количества и более качественных подразделений, чем те, которые сейчас дислоцируются в том районе.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Что касается украинских военных, то в ISW пишут, что они продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области, а также подтвердили продвижение в районе админграницы регионов.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северо-востоку от Никольского (3 км к юго-востоку от Угледара и примерно 30 км к юго-востоку от Большой Новоселки).

Расположение Никольского Донецкой области. Фото: скриншот / Deepstate

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что защитники добились частичного успеха под Андреевкой (7 км юго-западнее Бахмута).