- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты ракетами ударили по газораспределительному пункту Запорожского района
В ночь на 30 ноября армия страны-агрессора РФ выпустила ракеты по одному из населенных пунктов Запорожского района.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Этой ночью российские чудовища снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт", - отметил Старух.
По его словам, в результате обстрела возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Люди, к счастью, не пострадали, и это главное", – подчеркнул Старух.
Отметим, 27 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет (вероятно С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание.