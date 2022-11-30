Оккупанты ракетами ударили по газораспределительному пункту Запорожского района

В ночь на 30 ноября армия страны-агрессора РФ выпустила ракеты по одному из населенных пунктов Запорожского района.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Этой ночью российские чудовища снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт", - отметил Старух.

По его словам, в результате обстрела возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы.

"Люди, к счастью, не пострадали, и это главное", – подчеркнул Старух.

Отметим, 27 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет (вероятно С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание.