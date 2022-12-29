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Оккупанты снова ударили по энергообъекту в Харькове
Российские оккупационные войска 29 декабря второй раз за день атаковали Харьков, под ударом инфраструктура в Индустриальном районе.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Снова бьют по Харькову. Сейчас под ударом инфраструктура в Индустриальном районе", - отметил он.
По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в эфире телемарафона, что в Харькове был "прилет" по одному из энергообъектов.
"Буквально несколько минут назад был новый "прилет" по городу Харькову, по одному из энергообъектов", – отметил он.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил о прилетах вражеских ракет в области. По его словам, все они были нацелены на объекты критической инфраструктуры.
Он также добавил, что в результате ударов оккупантов два человека погибли и еще один ранен.
Напомним, во время массированной ракетной атаки утром 29 декабря в Харькове раздались взрывы. Предварительно есть прилеты четырех ракет, вероятно С-300.