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Оккупанты убили 5 мирных жителей в Донецкой области
7 августа в Донецкой области оккупанты убили 5 мирных жителей погибло. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
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"За 7 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Соледаре, 1 в Бахмуте, 1 в Марьинке и 1 в Селидово. Еще 17 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — написал он.
Напомним, 7 августа оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях расположенных вокруг Донецка городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и поселка Пески.