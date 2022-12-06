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Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

В ночь на 6 декабря российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

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Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух.

"В очередной раз, ночью, российские террористы нанесли ракетный удар по пригороду областного центра. Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной общины", - отметил глава области.

По его словам, повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Люди по предварительной информации не пострадали.

Напомним, ночью 5 декабря армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, попав в промышленные объекты и энергетическую инфраструктуру.

Автор:
Светлана Манько