Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Ночью 24 декабря армия страны-агрессора РФ ударила ракетами по пригороду Запорожья. Целью врага стали учебное заведение и окрестные дома.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию в Степенской общине. Также пострадали дома рядом", - отметил Старух.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

"Русские невежды в своем репертуаре – сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочи!", - подчеркнул Старух.

Отметим, во время массированной ракетной атаки 16 декабря в Запорожье зафиксировали полтора десятка "прилетов" .

Автор:
Светлана Манько