Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Ночью 24 декабря армия страны-агрессора РФ ударила ракетами по пригороду Запорожья. Целью врага стали учебное заведение и окрестные дома.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию в Степенской общине. Также пострадали дома рядом", - отметил Старух.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

"Русские невежды в своем репертуаре – сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочи!", - подчеркнул Старух.

Отметим, во время массированной ракетной атаки 16 декабря в Запорожье зафиксировали полтора десятка "прилетов" .