- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья
Ночью 24 декабря армия страны-агрессора РФ ударила ракетами по пригороду Запорожья. Целью врага стали учебное заведение и окрестные дома.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию в Степенской общине. Также пострадали дома рядом", - отметил Старух.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Русские невежды в своем репертуаре – сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочи!", - подчеркнул Старух.
Отметим, во время массированной ракетной атаки 16 декабря в Запорожье зафиксировали полтора десятка "прилетов" .