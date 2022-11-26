Оккупанты ударили ракетами С-300 по Чугуеву, из артиллерии обстреляли Купянск

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты в течение суток наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области", - отметил Синегубов.

По его словам, около 17 часов 25 ноября россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений. Жертв среди гражданского населения нет.

Кроме того, после полуночи в результате ударов по Купянску возникли пожары 6 гаражей. Пострадавших, к счастью, тоже нет.

Уже утром оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно – один пострадавший. Детали уточняются.

Также пиротехнические подразделения в течение суток обезвредили 297 взрывоопасных предметов. Процесс разминирования в Харьковской области продолжается, минная опасность в области остается высокой.

Отметим, 25 ноября оккупанты ударили артиллерией по Волчанску, поврежден жилой дом. Кроме того, россияне нанесли удары ракетами С-300 по Купянску.