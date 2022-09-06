Оккупанты утром ударили по Харькову: разрушен многоквартирный дом

Утром 6 сентября в Харькове раздались взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар по центральному району города.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города", - отметил Синегубов.

По его словам, на местах работают все профильные службы.

Информация о пострадавших уточняется. На данный момент госпитализированных нет.

Напомним, ночью 6 сентября произошли ракетные обстрелы Индустриального района Харькова. Одна из ракет попала в частный жилой дом.