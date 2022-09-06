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Оккупанты утром ударили по Харькову: разрушен многоквартирный дом
Утром 6 сентября в Харькове раздались взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар по центральному району города.
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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города", - отметил Синегубов.
По его словам, на местах работают все профильные службы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Информация о пострадавших уточняется. На данный момент госпитализированных нет.
Напомним, ночью 6 сентября произошли ракетные обстрелы Индустриального района Харькова. Одна из ракет попала в частный жилой дом.