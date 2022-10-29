Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольщину

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 29 октября россияне обстреляли три общины - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Всю ночь били по Никопольщине. Россияне обстреляли три общины - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую", - отметил Резниченко.

Он отметил, что больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина. Он находится в больнице. Состояние средней тяжести.

В городе повреждено 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.

Кроме того, российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже потушили.

В Марганецкой и Мировской общинах обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 28 октября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольщину, повредили с десяток многоэтажных и частных домов.