Оккупанты второй раз за день обстреляли Херсонщину. Погибла женщина

Российские военные снова обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов погибла местная жительница. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Новотягинка оказалась под огнем российских оккупационных войск. В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1941 года рождения. Мои соболезнования близки", - написал он.

Напомним, российские военные обстреляли село в Херсонской области, в результате чего погиб местный житель.

2 января российские военные нанесли 134 удара по Запорожской области в результате чего погибли два человека.

29 декабря кафиры 108 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них - 8 "Shahed". Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

По городу Херсон россияне выпустили 24 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы; гуманитарный штаб в Бериславском районе; объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию обслуживания лифтов в Херсоне. Также попали по административному зданию – оно уничтожено практически до основания.