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Оккупанты выпустили более 60 снарядов по Никопольщине
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 24 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Более 60 снарядов направили россияне этой ночью на Никопольский район. Обстреляли из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии 3 общины - Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую", - отметил он.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Марганце повреждены гаражи и авто промышленного предприятия и имущество садового общества.
В других общинах повреждены линии электропередач. Последствия ударов еще уточняются.
Отметим, ночью 23 декабря оккупанты нанесли удары по двум городам - Никополю и Марганцу.
В Никополе российские снаряды повредили частные дома, хозяйственные постройки и газопровод.
Накануне россияне всю ночь терроризировали две общины Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов. В Марганце пострадала 8-летняя девочка.