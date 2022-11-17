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Оккупанты выпустили более 70 снарядов по Днепропетровщине; в Никополе нет воды и света
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 17 ноября оккупанты нанесли удары "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Более 70 российских снарядов прилетели ночью на Никопольщину. Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре общины - Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую", - отметил Резниченко.
По его словам, обошлось без погибших и раненых.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как подчеркнул Резниченко, больше всего пострадал Никополь.
Там повреждены 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов.
Из-за обстрела также обесточена и насосная станция местного водоканала.
Более 40 000 семей остались без воды.
Энергетики уже чинят линии.
Напомним, в ночь на 16 ноября в оккупанты нанесли удары по трем общинам - Марганецкой, Никопольской и Красногригоревской.