Оккупанты выпустили по Никопольщине более 70 снарядов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 8 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Еще одна напряженная ночь для Никопольщины. Россияне 7 раз атаковали район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом три общины - Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую", - отметил он.

По его словам, в мирные города и села прилетели более 70-ти смертоносных снарядов.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Представители ГСЧС продолжают обследование территорий – выясняют детали обстрелов.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в ночь на 7 декабря атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами". В Никополе поврежднны до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.