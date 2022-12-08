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Оккупанты выпустили по Никопольщине более 70 снарядов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 8 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Еще одна напряженная ночь для Никопольщины. Россияне 7 раз атаковали район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом три общины - Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую", - отметил он.
По его словам, в мирные города и села прилетели более 70-ти смертоносных снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.
Представители ГСЧС продолжают обследование территорий – выясняют детали обстрелов.
Напомним, армия страны-агрессора РФ в ночь на 7 декабря атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами". В Никополе поврежднны до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.