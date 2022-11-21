Оккупанты выпустили почти 60 снарядов по Никопольщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 21 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Шесть обстрелов за ночь. Россияне снова терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией. Ударили по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Направили туда почти 60 снарядов", - отметил Резниченко.

По его словам, в Никополе ранен 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь. Он остался лечиться дома.

В городе российские снаряды повредили частные дома, лодку и автомобили.

В Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших. Детали обстрелов выясняются.

Напомним, по жилым кварталам Никополя в течение ночи 20 ноября ударило по меньшей мере 40 российских снарядов. Пострадал 59-летний мужчина.