- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты выпустили ракеты по Харькову
8 сентября около полуночи армия страны-агрессора нанесла ракетные удары по Харькову, попав в объект критической инфраструктуры и в одно из предприятий города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Около 12 ночи ракетные удары по Харькову. Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском", - отметил мэр.
В первом случае оккупанты попали по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Холодногорском районе – попадание по одному из предприятий Харькова.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Также в Салтовском районе в месте, куда попала ракета, вспыхнул пожар.
"После полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно - снова применили ракеты комплекса С-300. Повреждены объект критической инфраструктуры, помещения на территории производства. На данный момент пострадавших нет", - сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Напомним, ночью 7 сентября армия страны-агрессора РФ снова нанесла ракетный удар по Харькову. В результате обстрела загорелось производственное здание и несколько автомобилей.