Оккупанты выпустили ракеты по Харькову

8 сентября около полуночи армия страны-агрессора нанесла ракетные удары по Харькову, попав в объект критической инфраструктуры и в одно из предприятий города.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Около 12 ночи ракетные удары по Харькову. Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском", - отметил мэр.

В первом случае оккупанты попали по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города.

В Холодногорском районе – попадание по одному из предприятий Харькова.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Также в Салтовском районе в месте, куда попала ракета, вспыхнул пожар.

"После полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно - снова применили ракеты комплекса С-300. Повреждены объект критической инфраструктуры, помещения на территории производства. На данный момент пострадавших нет", - сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, ночью 7 сентября армия страны-агрессора РФ снова нанесла ракетный удар по Харькову. В результате обстрела загорелось производственное здание и несколько автомобилей.