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Оккупанты выпустили ракеты по Харькову: есть погибшая
Ночью 6 сентября армия страны-агрессора РФ обстреляла Индустриальный район Харькова. Одна из ракет попала в частный жилой дом.
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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Он отметил, что было два ракетных удара.
“В одном случае попадание в частный жилой дом. При разборе завалов найдено тело женщины”, – сообщил Терехов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Во втором случае ракета прилетела недалеко от частного жилья. От разлета осколков вспыхнул дом. Без пострадавших.
Напомним, украинские военные ликвидировали российский склад с ракетами С-300, применив реактивную систему залпового огня MLRS. Именно этот склад россияне использовали для бомбардировки Харькова.