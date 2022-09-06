Оккупанты выпустили ракеты по Харькову: есть погибшая

Ночью 6 сентября армия страны-агрессора РФ обстреляла Индустриальный район Харькова. Одна из ракет попала в частный жилой дом.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что было два ракетных удара.

“В одном случае попадание в частный жилой дом. При разборе завалов найдено тело женщины”, – сообщил Терехов.

Во втором случае ракета прилетела недалеко от частного жилья. От разлета осколков вспыхнул дом. Без пострадавших.

Напомним, украинские военные ликвидировали российский склад с ракетами С-300, применив реактивную систему залпового огня MLRS. Именно этот склад россияне использовали для бомбардировки Харькова.