Оккупанты выпустили ракеты С-300 по Дому культуры и школе в Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под обстрелами окупантов остается Купянская община.

В городе Купянск в результате артиллерийских ударов частично разрушено здание лицея, выбиты окна.

"Во время следующего артобстрела получила осколочные ранения местная жительница 67-лет, она госпитализирована в медицинское учреждение. Повреждены крыша, окна жилых домов, хозяйственные постройки", - отметил Синегубов.

Также 6 декабря после 17 часов в Дворичанском общине горел дом.

Кроме того, три российские ракеты комплекса С-300 попали в Дом культуры и вблизи школы в с.Боровское, что в Шевченковской общине.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Волчанской общине в результате обстрела россиян, к сожалению, погибла женщина 43 лет. Ранение получил 50-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также за сутки пиротехнические подразделения ГСЧС уничтожили 249 взрывоопасных предметов.

Напомним, под артиллерийскими обстрелами оккупантов 6 декабря оставались Чугуевский, Харьковский и Купянский районы Харьковской области. В результате обстрелов россиян в селе Обуховка, что в Купянском районе, погиб мужчина.