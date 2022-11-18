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Оккупанты выпустили ракеты С-300 по селу в Запорожской области
Армия страны-агрессора РФ 18 ноября нанесла ракетный удар по одному из сел в Запорожской области. В результате обстрела было разрушено здание дома культуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Ночью враг атаковал наши мирные поселки. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры", - отметил глава области.
По предварительным данным, люди не пострадали.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Враг не имеет ничего святого, поэтому делаем все, чтобы он ушел из нашей земли!", - подчеркнул Старух.
Отметим, в городе Вольнянск, где в результате ночного ракетного удара 17 ноября разрушен двухэтажный жилой дом, нашли тела 7 человек.
Напомним, армия РФ 16 ноября потратила три ракеты, чтобы разрушить придорожный ресторан в Запорожской области.