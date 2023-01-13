Оккупанты за сутки 49 раз обстреляли территорию Херсонщины

Российские оккупационные войска в течение суток 12 января 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также зафиксирован ракетный удар", - отметил Янушевич.

По его словам, Херсон россияне обстреляли 7 раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, 12 января оккупанты атаковали поселок Янтарное вблизи Херсона.

Напомним, оккупанты в течение суток 11 января 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 5 человек получили ранения разной степени тяжести.