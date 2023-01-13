- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты за сутки 49 раз обстреляли территорию Херсонщины
Российские оккупационные войска в течение суток 12 января 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также зафиксирован ракетный удар", - отметил Янушевич.
По его словам, Херсон россияне обстреляли 7 раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, 12 января оккупанты атаковали поселок Янтарное вблизи Херсона.
Напомним, оккупанты в течение суток 11 января 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 5 человек получили ранения разной степени тяжести.