Оккупанты за сутки обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области

За последние сутки, 1 сентября, военные Российской Федерации открывали огонь по 20 населенным пунктам Запорожской области. Местные жители 14 раз сообщали о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Во вражеский огонь за последние сутки попали следующие населенные пункты: Орехов; Преображенка; Новопавловка; Новоданиловка; Ольговское; Степногорск; Мала Токмочка; Гуляйполе; Новодаровка; Железнодорожное; Красное; Чаривное; Новоандреевка; Белогорье; Щербаки; Новопокровка; Малиновка; Полтавка; Дорожнянка; Каменское.

Отмечается, что противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций.

"За прошедшие сутки противник осуществил обстрелы позиций украинских защитников применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения", — добавили в ОВА.

Кроме того, российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите.

Напомним, 1 сентября, перед визитом МАГАТЭ, "Энергоатом" сообщил, что в результате очередного минометного обстрела площадки в 04:57 на ЗАЭС снова сработала аварийная защита на работающем 5-м энергоблоке станции, и тот отключился. При этом 25 августа из-за обстрела аварийно отключались уже оба работающих энергоблока ЗАЭС.