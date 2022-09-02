Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты за сутки обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области

Оккупанты за сутки обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области

За последние сутки, 1 сентября, военные Российской Федерации открывали огонь по 20 населенным пунктам Запорожской области. Местные жители 14 раз сообщали о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Во вражеский огонь за последние сутки попали следующие населенные пункты: Орехов; Преображенка; Новопавловка; Новоданиловка; Ольговское; Степногорск; Мала Токмочка; Гуляйполе; Новодаровка; Железнодорожное; Красное; Чаривное; Новоандреевка; Белогорье; Щербаки; Новопокровка; Малиновка; Полтавка; Дорожнянка; Каменское.

Отмечается, что противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций.

"За прошедшие сутки противник осуществил обстрелы позиций украинских защитников применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения", — добавили в ОВА.

Кроме того, российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите.

Напомним, 1 сентября, перед визитом МАГАТЭ, "Энергоатом" сообщил, что в результате очередного минометного обстрела площадки в 04:57 на ЗАЭС снова сработала аварийная защита на работающем 5-м энергоблоке станции, и тот отключился. При этом 25 августа из-за обстрела аварийно отключались уже оба работающих энергоблока ЗАЭС.

Автор:
Вита Молодан