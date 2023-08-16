Оккупанты заблокировали проезд местных жителей к Кинбурнской косе - Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска ужесточили фильтрационные мероприятия на временно захваченной ими территории Херсонской области, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Так, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой. Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяется жителям, имеющим SIM-карты украинских операторов", – говорится в сводке.

На Кинбурнской косе, точнее полуострове, который заканчивается этой косой, напомним, расположены четыре населенных пункта с предвоенным населением около 1,2 тысяч жителей - село Геройское Херсонской области и села Покровка, Покровское и Васильевка Очаковской городской общины Николаевской области, которые были "включены" оккупационными структурами в состав "Голопристанского района Херсонской области РФ". Отметим также, что этот полуостров при затоплении местности после подрыва Каховской ГЭС был вовсе отрезан от материка.

В то же время, как отмечают в Генштабе, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один по зенитно-ракетному комплексу. В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс противника.

Относительно действий окупантов на Херсонском направлении отмечается, что артиллерийским обстрелам россиян подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка и сам Херсон.

На Запорожском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Чаривное, Гуляйпольское, Омельник, Новоандреевка, Малые Щербаки и Пятихатки Запорожской области.

На западе Донецкой области оккупационная армия нанесла авиаудары в районах сел Урожайное и Благодатное, а ее артобстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное и Урожайное. Напомним, что в Министерстве обороны Украины в среду объявили об освобождении Урожайного.