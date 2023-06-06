Омбудсмен призвал мир не верить россиянам, оправдывающим подрыв Каховской ГЭС

Ночью оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, а сейчас уже пытаются нивелировать это преступление и оправдаться в глазах общества.

Об этом написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он назвал подрыв Каховской ГЭС преступлением против экологии, поскольку в результате таких действий окупантов существует угроза затопления окрестных населенных пунктов и уничтожения биосферы.

Кроме того, по словам Лубинца, временно оккупированный Крымский полуостров может остаться без воды.

"Обращаю внимание международного сообщества: это очередные преступления россиян! Они уже начинают оправдывать это преступление, нивелировать словами и понятиями. Однако мы должны понимать: им верить нельзя. Белое – это белое. Черное – это черное. А преступление – это преступление!" ", - подчеркнул Лубинец.

Уничтожение дамки Каховской ГЭС также создает дополнительные риски для функционирования ЗАЭС.

Украинские правоохранители уже приступили к расследованию по статье экоцид по факту подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.