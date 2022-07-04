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Осудил Путина. НАПК впервые исключило из списка кандидатов на санкции бизнесмена РФ

Осудил Путина. НАПК впервые исключило из списка кандидатов на санкции бизнесмена РФ

Нацагентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) впервые исключило российского бизнесмена из списка кандидатов на санкции, сообщили в НАПК. Это лицо, фамилии которого не называют, осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний РФ.

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"Лицо, которое ранее было идентифицировано НАПК как кандидат на санкции и его фамилию опубликовано на сайте "Война&санкции", само обратилось в НАПК с просьбой исключить его из списка", – рассказывают в Нацагентстве.

Компания входит в десятку крупнейших по выручке в сфере энергетики. Она уплачивает огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм, добавили в НАПК.

Остальные 16 тыс. кандидатов, еще имеющих шанс не попасть под международные санкции, могут найти себя в списке на сайте "Война&санкции".

Часть определенных НАПК кандидатов уже оказалась под международными санкциями. Среди них ряд руководителей государственной компании "Ростех":

  • член правления и заместитель гендиректора Игорь Завьялов;
  • заместитель гендиректора Максим Выборных;
  • директор по внутреннему аудиту Наталья Смирнова.

"Названные лица уже попали в санкционный список США. Если бы они заранее уволились со своих должностей, то имели бы шанс избежать санкций и ареста активов", - подчеркнули в НАПК.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем введение Евросоюзом седьмого пакета санкций против России.

Автор:
Максим Беркаль