Осудил Путина. НАПК впервые исключило из списка кандидатов на санкции бизнесмена РФ

Нацагентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) впервые исключило российского бизнесмена из списка кандидатов на санкции, сообщили в НАПК. Это лицо, фамилии которого не называют, осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Лицо, которое ранее было идентифицировано НАПК как кандидат на санкции и его фамилию опубликовано на сайте "Война&санкции", само обратилось в НАПК с просьбой исключить его из списка", – рассказывают в Нацагентстве.

Компания входит в десятку крупнейших по выручке в сфере энергетики. Она уплачивает огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм, добавили в НАПК.

Остальные 16 тыс. кандидатов, еще имеющих шанс не попасть под международные санкции, могут найти себя в списке на сайте "Война&санкции".

Часть определенных НАПК кандидатов уже оказалась под международными санкциями. Среди них ряд руководителей государственной компании "Ростех":

член правления и заместитель гендиректора Игорь Завьялов;

заместитель гендиректора Максим Выборных;

директор по внутреннему аудиту Наталья Смирнова.

"Названные лица уже попали в санкционный список США. Если бы они заранее уволились со своих должностей, то имели бы шанс избежать санкций и ареста активов", - подчеркнули в НАПК.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем введение Евросоюзом седьмого пакета санкций против России.