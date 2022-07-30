Партизаны вывели из строя управление железной дорогой возле Сватового Луганской области

Возле Сватового на Лугащине украинские партизаны сожгли распределительную коробку управления железнодорожной дорогой. Таким образом они значительно усложнили россиянам подвоз железной дорогой боеприпасов.

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Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железнодорожной дорогой возле оккупированного Сватового. Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, которая управляет светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги", - рассказал Гайдай.

Он акцентировал внимание на том, что ВСУ успешно проводят ликвидацию складов с боеприпасами, расположенными ближе к фронту в Луганской области. Благодаря работе партизан теперь поставить новые запасы железной дороге оккупантам будет гораздо труднее.

Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожной веткой между Мелитополем и Токмаком российские военные также перебрасывали склады с оружием и военной техникой. Неизвестные ликвидировали этот маршрут, взорвав мост.

Источник фото: ua.depositphotos.com