По Львовской области нанесли удары российские самолеты Су-35: слетали с белорусского аэродрома

16 апреля утром самолеты Су-35 российских оккупантов нанесли ракетные удары по Львовской области. Истребители оккупантов вылетали с аэродрома Барановичи в Беларуси.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ уничтожили четыре крылатые ракеты врага", - сообщил Козицкий.

Он подчеркнул, что истребители врага взлетали с белорусского аэродрома Барановичи.

Эту информацию подтверждает и воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

"Утром, 16 апреля, из самолетов Су-35 российских оккупантов нанесены ракетные удары по Львовской области. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования 'Запад' уничтожены четыре крылатые ракеты. Истребители оккупантов слетали с аэродрома Барановичи.''Спасибо'' Беларуси за содействие в доставке смертельных подарков от рашистов", - говорится в сообщении.