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По Львовской области нанесли удары российские самолеты Су-35: слетали с белорусского аэродрома
16 апреля утром самолеты Су-35 российских оккупантов нанесли ракетные удары по Львовской области. Истребители оккупантов вылетали с аэродрома Барановичи в Беларуси.
Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
"Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ уничтожили четыре крылатые ракеты врага", - сообщил Козицкий.
Он подчеркнул, что истребители врага взлетали с белорусского аэродрома Барановичи.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Эту информацию подтверждает и воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.
"Утром, 16 апреля, из самолетов Су-35 российских оккупантов нанесены ракетные удары по Львовской области. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования 'Запад' уничтожены четыре крылатые ракеты. Истребители оккупантов слетали с аэродрома Барановичи.''Спасибо'' Беларуси за содействие в доставке смертельных подарков от рашистов", - говорится в сообщении.