Под завалами в Часовом Яру нашли уже 30 погибших

Число найденных погибшими под завалами разрушенного ракетным ударом РФ жилого дома в городе Часов Яр в Донецкой области, достигло уже 30 человек.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.

"По состоянию на 18:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 30 погибших, спасены из-под завалов 9 человек, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

От Главного управления привлечены 56 человек и 9 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти.

Напомним, что 9 июля, в результате ракетных обстрелов города произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Под завалами находились десятки человек.