Подрыв Каховской ГЭС. В результате наводнения погибли 5 человек, еще 13 пропали без вести

В Херсонской области в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС, погибли четыре человека, еще 13 числятся пропавшими без вести. Еще один человек погиб в Николаевской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"На Херсонщине фактически подтоплены 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной", - отметил он.

В Херсонской области эвакуированы 2412 человек, в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий травмированы 11 человек.

В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта. Эвакуировано 825 человек.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Из-за повышения уровня воды III уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, а также в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Подтопления есть и в Николаевской области.