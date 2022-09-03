Погиб АТОшник, угрожавший взорвать гранату в здании Кабмина

Житель Ирпеня Киевской области Владимир Прохнич, который во время антитеррористической операции на Донбассе служил в составе добровольческого батальона "Айдар" и стал известен из-за своего прошлогоднего визита в здание Кабинета министров с гарантой, погиб.

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Об этом свидетельствуют последние сообщения в Facebook его жены Аллы Литвиненко и других его знакомых. Подробности смерти Прохнича пока неизвестны. Однако известно, что после начала российского вторжения России в Украину он снова пошел воевать.

Напомним, что 4 августа 2021 года Прохнич, угрожая гранатой, прошел в 6-й подъезд здания Кабмина, который используется только для сотрудников здания правительства, но не для топ-чиновников. Четких требований, однако, сформулировать он не мог.

Правоохранители провели с ним переговоры, и в итоге смогли его задержать. Впоследствии стало известно, что уговорил Прохнича сдаться его друг и депутат Бучанского городского совета Василий Олексюк (один из людей, ныне сообщивших о его гибели). Известно, что в "Айдаре" Прохнич служил сапером и был в свое время контужен.

Действия мужчины были квалифицированы по статье 341 (захват государственных зданий), части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. 6 августа Печерский райсуд Киева решил отправить Прохнича под арест в СИЗО без выхода под залог. Однако в начале ноября суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.