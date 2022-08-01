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Погибли три гражданских, а 16 ранены. Появились новые данные об обстрелах Донбасса
В результате обстрелов Донецкой области за прошедшие сутки погибли три человека, шестнадцать – ранены, сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 31 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 16 человек получили ранения", – написал он в Telegram.
По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, что Кабмин наработал план эвакуации 50 тысяч детей и более 200 тысяч взрослых из населенных пунктов Донетчины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Людей будут забирать прямо из дома и транспортировать к месту временного проживания в более безопасных регионах.
Людям потребуется сначала позвонить в администрацию или написать в соответствующий чат-бот, чтобы ОВА могла их внести в "эвакуационный список".
К ним приедут, заберут и транспортируют к месту эвакуации. Это может быть автобус или поезд. По дороге им будет сделано все, чтобы они получили справку ВПЛ.
Как рассказала вице-премьер Ирина Верещук, на вокзале их встретят и предоставят первую помощь и финансовую помощь. "Укрпочта уже знает, как это сделать. Деньги есть", – добавила она.