Пограничники потопили оккупантов, пытавшихся форсировать Северский Донец

Военнослужащие Государственной пограничной службы потопили российских диверсантов, пытавшихся переплыть Северский Донец и попасть в тыл украинским военным. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Одно из пограничных подразделений, действующее на Святогорском направлении, уничтожило группу вражеских диверсантов. Диверсионная группа пыталась переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл наших войск", - сказано в сообщении.

Согласно ему, пограничники с помощью тепловизора обнаружили, что российские военные готовятся переплыть реку, а когда лодка с четырьмя диверсантами добралась до середины реки – открыли огонь. Во время обстрела лодка россиян опрокинулась. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег.

Напомним, 19 сентября ВСУ отбили и зачистили первый населенный пункт Луганской области – поселок Белогоровку.