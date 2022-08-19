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Половина боевых самолетов Черноморского флота РФ выведена из строя после удара по аэродрому "Саки", — Reuters
Взрывы на авиабазе "Саки" вблизи Новофедоровки на оккупированном полуострове Крым в начале августа привели к тому, что более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.
Об этом сообщает британское новостное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц.
По их словам, Украина сейчас последовательно достигает "кинетических эффектов" глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку ВС РФ и "значительное психологическое влияние на российское руководство".
"Сейчас мы оцениваем, что события на аэродроме "Саки" 9 августа вывели из эксплуатации более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", - сказал чиновник.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он также отметил, что флот провалил свою задачу даже просто угрожать высадкой десанта на побережье Одессы.
По словам источника, в целом Запад считает, что война находится в "моменте почти оперативного застоя".
"Сухопутные силы ни одной из сторон не обладают достаточной сосредоточенной наземной боевой мощью для проведения эффективных наступательных действий, которые могли бы существенно повлияли на ход войны", — добавил он.
По информации ГУР Минобороны, российские оккупанты сейчас срочно перемещают свои самолеты и вертолеты с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы полуострова и аэродромы постоянного базирования на территории РФ.