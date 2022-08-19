Половина боевых самолетов Черноморского флота РФ выведена из строя после удара по аэродрому "Саки", — Reuters

Взрывы на авиабазе "Саки" вблизи Новофедоровки на оккупированном полуострове Крым в начале августа привели к тому, что более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.

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Об этом сообщает британское новостное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц.

По их словам, Украина сейчас последовательно достигает "кинетических эффектов" глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку ВС РФ и "значительное психологическое влияние на российское руководство".

"Сейчас мы оцениваем, что события на аэродроме "Саки" 9 августа вывели из эксплуатации более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", - сказал чиновник.

Он также отметил, что флот провалил свою задачу даже просто угрожать высадкой десанта на побережье Одессы.

По словам источника, в целом Запад считает, что война находится в "моменте почти оперативного застоя".

"Сухопутные силы ни одной из сторон не обладают достаточной сосредоточенной наземной боевой мощью для проведения эффективных наступательных действий, которые могли бы существенно повлияли на ход войны", — добавил он.

По информации ГУР Минобороны, российские оккупанты сейчас срочно перемещают свои самолеты и вертолеты с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы полуострова и аэродромы постоянного базирования на территории РФ.