Последствия ракетного удара РФ: в реке Иква аммоний в 163 раза превышал норму

Из-за утечки со склада минеральных удобрений, поврежденного российской ракетой, содержание аммония в реке Иква в Ровенской области превысило норму в 163 раза. Об этом сообщает hromadske.

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Сотрудники Госэкоинспекции отобрали пробы воды в Икве (притоке Южного Буга) в пяти точках для анализа.

"Мы брали на входе в область, это села Сапановчик, Берег и спускались по Икве практически до Млынова. За Дубно уже не регистрировалось значительное превышение каких-либо химических элементов. 6 апреля озвучили предварительные результаты исследований, а теперь уже имеем развернутый анализ", — отметил заместитель начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа Петр Колодич.

Превышение аммония в 163 раза зафиксировано возле села Берег, а у села Сапановчик в 49,7 раза превышены нитраты.

"Также мы планируем на этой неделе отобрать еще пробы воды для контроля, хотя и так наблюдаем по другим службам, что уже нет превышения и на сегодняшний день уже нет угрозы абсолютно никакой", - отметил замначальника Государственной экологической инспекции Полесского округа Петр Колодич.

Но он призвал местных жителей пока соблюдать осторожность.

Напомним, в ночь на 5 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Тернопольской области. Украинская ПВО сбила ракету, но ее обломки упали на склад минеральных удобрений.

Ранее под удар войск РФ попало ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден резервуар с аммиаком.