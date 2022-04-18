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Последствия ракетного удара РФ: в реке Иква аммоний в 163 раза превышал норму
Из-за утечки со склада минеральных удобрений, поврежденного российской ракетой, содержание аммония в реке Иква в Ровенской области превысило норму в 163 раза. Об этом сообщает hromadske.
Сотрудники Госэкоинспекции отобрали пробы воды в Икве (притоке Южного Буга) в пяти точках для анализа.
"Мы брали на входе в область, это села Сапановчик, Берег и спускались по Икве практически до Млынова. За Дубно уже не регистрировалось значительное превышение каких-либо химических элементов. 6 апреля озвучили предварительные результаты исследований, а теперь уже имеем развернутый анализ", — отметил заместитель начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа Петр Колодич.
Превышение аммония в 163 раза зафиксировано возле села Берег, а у села Сапановчик в 49,7 раза превышены нитраты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Также мы планируем на этой неделе отобрать еще пробы воды для контроля, хотя и так наблюдаем по другим службам, что уже нет превышения и на сегодняшний день уже нет угрозы абсолютно никакой", - отметил замначальника Государственной экологической инспекции Полесского округа Петр Колодич.
Но он призвал местных жителей пока соблюдать осторожность.
Напомним, в ночь на 5 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Тернопольской области. Украинская ПВО сбила ракету, но ее обломки упали на склад минеральных удобрений.
Ранее под удар войск РФ попало ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден резервуар с аммиаком.