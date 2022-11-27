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Поврежденные дома, автомобили и газопровод: оккупанты продолжают терроризировать Никопольщину
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 27 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Почти 9 часов воздушной тревоги и 5 вражеских обстрелов. Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольщину. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией из временно оккупированного Энергодара", - отметил Резниченко.
Он добавил, что оккупанты попали по двум общинам - Красногригоревской и Марганецкой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.
В Красногригорьевской общине повреждены 6 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, авто частного предприятия и газопровод.
В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать территории и выясняют детали атак.
Отметим, 26 ноября оккупанты выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села почти 60 снарядов.