Поврежденные дома, автомобили и газопровод: оккупанты продолжают терроризировать Никопольщину

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 27 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Почти 9 часов воздушной тревоги и 5 вражеских обстрелов. Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольщину. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией из временно оккупированного Энергодара", - отметил Резниченко.

Он добавил, что оккупанты попали по двум общинам - Красногригоревской и Марганецкой.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

В Красногригорьевской общине повреждены 6 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, авто частного предприятия и газопровод.

В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать территории и выясняют детали атак.

Отметим, 26 ноября оккупанты выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села почти 60 снарядов.