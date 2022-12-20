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Повреждены дома и газопроводы: оккупанты продолжают обстреливать Никопольщину
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 20 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне не оставляли в покое Никопольщину и этой ночью. Трижды обстреляли из тяжелой артиллерии две общины - Мировскую и Покровскую. Выпустили на мирные села по меньшей мере 20 снарядов", - отметил он.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, газопроводы и линия электропередач.
Отметим, минувшей ночью россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами. Обстреляли города и села в трех общинах - Красногригорьевской, Мировской и Марганецкой.