Повреждены дома и газопроводы: оккупанты продолжают обстреливать Никопольщину

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 20 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не оставляли в покое Никопольщину и этой ночью. Трижды обстреляли из тяжелой артиллерии две общины - Мировскую и Покровскую. Выпустили на мирные села по меньшей мере 20 снарядов", - отметил он.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, газопроводы и линия электропередач.

Отметим, минувшей ночью россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами. Обстреляли города и села в трех общинах - Красногригорьевской, Мировской и Марганецкой.