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Пожар на нефтебазе в Днепропетровской области удалось потушить только через 108 часов, - глава ОВА
Пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, который произошел 18 июня из-за вражеских ракетных ударов, удалось погасить силами ГСЧС только через 108 часов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Отмечается, что пламя тушили более 108 часов.
"Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, произошедший из-за вражеских ракетных ударов", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава ОВА отметил, что в результате пожара погибли 3 человека, еще 14 получили ожоги и ранения, 8 из них - в больнице.
Напомним, российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области. На следующий день во время тушения пожара взорвался резервуар с топливом, в результате чего есть погибшие и раненые.