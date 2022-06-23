Пожар на нефтебазе в Днепропетровской области удалось потушить только через 108 часов, - глава ОВА

Пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, который произошел 18 июня из-за вражеских ракетных ударов, удалось погасить силами ГСЧС только через 108 часов.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Отмечается, что пламя тушили более 108 часов.

"Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, произошедший из-за вражеских ракетных ударов", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что в результате пожара погибли 3 человека, еще 14 получили ожоги и ранения, 8 из них - в больнице.

Напомним, российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области. На следующий день во время тушения пожара взорвался резервуар с топливом, в результате чего есть погибшие и раненые.