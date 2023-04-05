Прогресс российских войск в Бахмуте очень медленный - CNN

Прогресс, достигнутый российскими войсками в Бахмуте за последние месяцы идет очень медленно, несмотря на то, что привлекли большое количество солдат и понесли огромные потери.

За последние несколько недель российский прогресс можно измерить метрами, заявили в CNN, также назвав заявление Евгения Пригожина о том, что Бахмут был захвачен, "достаточно отчаянным".

"Они все еще не полностью контролируют Бахмут, поэтому украинцы все еще могут противостоять российским войскам и войскам Вагнера", – рассказал СNN западный чиновник.

В то же время, издание отмечает, что украинские силы теряют гораздо меньше воинов на данный момент, чем россияне.

Возможно это достигается за счет ротаций подразделений, поскольку люди отдыхают и оздоравливаются. Кроме того, Украина получает дополнительные силы, а также новую технику НАТО или Запада.

Сообщается, что сейчас в боях наблюдается затишье, частично из-за плохой погоды, а также из-за истощения обеих сторон и в ожидании украинского контрнаступления, пояснили официальные лица, добавив, что до сих пор непонятно, будет ли Бахмут частью этого следующего этапа, учитывая его текущий статус.

На Западе подчеркнули, что Бахмут полностью разрушен как город, и он непригоден для жизни по нормальным стандартам.

Как сообщили в ГПСУ, Силы обороны Украины чрезвычайными усилиями сдерживают наступление российско-оккупационных войск на Бахмут. Несмотря на преимущество в живой силе и активное применение артиллерии, российские успехи достичь не смогли.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что время, оружие и техника, которые РФ потратила на захват Бахмута в Донецкой области, а также множество погибших, с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя.