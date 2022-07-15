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"Проигнорировал предостережение": в Одесской области мужчина взорвался в море на неизвестном устройстве
В прибрежных водах одного из пляжей Одесской области произошел взрыв. Местный житель, проигнорировав предостережение и запрет, решил поплавать в море и подорвался на неизвестном устройстве.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что местный житель, игнорируя предостережение, запрет и пренебрегая мерами безопасности, решил поплавать в море.
"Войдя в воду, мужчина подорвался на неизвестном устройстве. В результате взрыва произошла травматическая ампутация головы", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 2 июля в Одесской области, несмотря на запрет, компания мужчин отправилась на один из пляжей. Во время заплыва в море один из них подорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело было извлечено на берег без признаков жизни.