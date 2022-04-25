Прослужил менее полугода: РФ потеряли еще один корабль

Корабль прослужил всего 5 месяцев, но сразу отремонтировать его невозможно из-за дефицита запчастей.

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Сторожевое судно "Расул Гамзатов", которое принадлежит береговой охране пограничной службы ФСБ РФ, было серьезно повреждено во время буксировки по Волго-Донскому каналу в Азовское море из Каспийского. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на собственные источники.

Буксир, на котором перемещали сторожевой корабль, повредил его элементы винто-рулевой группы. В итоге из строя была выведена левая линия валов. Кроме этого, буксир согнул лопасть левого винта.

Как отмечает издание, корабль не получится быстро отремонтировать, так как у РФ нет необходимых запчастей.

Корабль прослужил всего пять месяцев. По состоянию на 21 апреля судно находилось в ростовском порту "Азов".

Напомним, что силуэт потопленного ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, на дне Черного моря обнаружили со спутника.