"Прятался полгода": Под Купянском поймали российского военного

Главное управление полиции в Харьковской области заявляет о задержании правоохрантелями в поселке Купянск-Узловой Купянской общины российского военнослужащего.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Как сообщается в сообщении ведомства, после деоккупации житель Московской области скрывался в заброшенных зданиях на территории Купянского района.

13 марта во время патрулирования поселка Купянск-Узловой наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда ГУНП в Луганской области задержал 42-летнего мужчину.

При проверке выяснилось, что он является военнослужащим 27-й мотострелковой бригады РФ. Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянщину, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района.

Для выяснения всех обстоятельств пребывания российского военнослужащего на территории Украины он был доставлен в Купянский отдел полиции. Более подробной информации по этому поводу пока не приводится.

Напомним, что Купянск-Узловой, находившийся под российской оккупацией с конца февраля 2022 года, был освобожден в конце сентября. Впрочем, эта местность до сих пор непосредственно приближена к линии фронта, пролегающей примерно в 15 км к северо-востоку и востоку.