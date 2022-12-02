Пятеро полицейских и двое гражданских ранены из-за взрыва при обыске авто в центре Одессы (ВИДЕО)

Двое гражданских лиц и пятеро полицейских госпитализированы 2 декабря в результате взрыва при обыске в автомобиле на парковке Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, расположенном на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской.

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Как сообщили в самой полиции, по предварительным данным, патрульные остановили автомобиль на улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв. На месте взрыва работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, среди травмированных есть полицейские с переломом и ранением осколками. Два сотрудника находятся в тяжелом состоянии.

Главный врач Одесской городской больницы №11 Николай Турчин сообщил, что у части доставленных в учреждение раненых - травмы ног средней тяжести от взрыва гранаты. Сейчас их обследуют.