Российская ракета попала в промышленный объект в Кривом Роге

Россияне нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кривом Роге. Об этом на своем телеграмм-канале написал Александр Вилкул.

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"Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры", – написал он.

Других подробностей он не сообщил.

Между тем, местное издание "Первый Криворожский" пишет, что вечером 6 декабря в городе слышали взрывы. Данных о пострадавших или разрушениях пока нет.

Напомним, российские войска 6 декабря нанесли удар по зданию Херсонского водоканала, в результате обстрела там возник пожар. По предварительной информации, погиб один работник предприятия.