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Российская ракета попала в промышленный объект в Кривом Роге
Россияне нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кривом Роге. Об этом на своем телеграмм-канале написал Александр Вилкул.
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"Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры", – написал он.
Других подробностей он не сообщил.
Между тем, местное издание "Первый Криворожский" пишет, что вечером 6 декабря в городе слышали взрывы. Данных о пострадавших или разрушениях пока нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российские войска 6 декабря нанесли удар по зданию Херсонского водоканала, в результате обстрела там возник пожар. По предварительной информации, погиб один работник предприятия.