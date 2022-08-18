Российские оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Под удар врага 18 августа попали два района – Криворожский и Никопольский.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь с тремя обстрелами. Российская армия нанесла удары по двум районам – Криворожскому и Никопольскому. Дважды накрыла огнем Никопольский. В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии", - отметил Резниченко.

По его словам, ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице.

В городе повреждены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм.

Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.

Кроме того, в Криворожском районе враг направил "Ураганы" на Апостоловскую общину. Без разрушений и пострадавших.

"В Большой Костромке Зеленодольской общины электрики сейчас чинят поврежденную линию. Там до тысячи человек остались без света из-за вражеского удара накануне вечером", - отметил Резниченко.

Напомним, российские оккупационные войска днем 16 августа снова обстреляли жилые кварталы Никополя Днепропетровской области. В город прилетели 20 реактивных снарядов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии.